Зеленский поставил задачу новому военному командованию: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский определил первоочередные задачи для нового военного командования после кадровых изменений в руководстве Сил обороны. Приоритетами станут модернизация армии, укрепление противовоздушной обороны, развитие военных технологий и укрепление активной обороны.

Об этом он заявил в ходе традиционного вечернего обращения в среду, 22 июля.

Зеленский отметил, что новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уже приступил к исполнению своих обязанностей, а начальником Генерального штаба стал Игорь Скибюк.

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«Договорились, что будет подготовлена модернизация Сил обороны Украины. Важно, чтобы всё прошло абсолютно слаженно и чтобы у россиян не осталось ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и удары по среднему эшелону, и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, новое военное руководство получило четкий перечень задач.

«ПВО — задача, противодействие российским ударам — задача, повышение технологичности нашей обороны, выполнение запросов командиров боевых корпусов и бригад, активная оборона во всех сферах — задача», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Министерство обороны располагает всеми необходимыми возможностями для выполнения этих задач в координации с новым командованием ВСУ, украинскими спецслужбами, разведкой, Национальной гвардией, а также в тесном сотрудничестве с международными партнерами и производителями вооружения.

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Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных и гражданских за поддержку нового руководства армии.

«Важно, чтобы такое доверие превратилось в дополнительную мотивацию для наших защитников, важно, чтобы ребята были сильными и оправдали то доверие, которое общество сейчас проявило. Все необходимые средства мы предоставляем», — отметил он.

Напомним, в высшем военном руководстве Украины произошли масштабные кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность боевого генерала Михаила Драпатого. Новым начальником Генерального штаба стал генерал-майор Игорь Скибюк. Кроме того, несколькими днями ранее глава государства назначил временным министром обороны Евгения Хмару, сменившего на этом посту Михаила Федорова.

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