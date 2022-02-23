Зеленский потребовал от России и других государств гарантий безопасности для Украины

Зеленский потребовал от России и других государств гарантий безопасности для Украины

Свое требование президент объяснил тем, что на сегодняшний день на украинских границах находятся 150 тысяч российских военных и есть временно оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно получить четкие гарантии безопасности, в том числе от России.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в среду, 23 февраля.

Зеленский в очередной раз отметил, что Будапештский меморандум 1994 года не работает.

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"И мы с вами четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном из альянсов безопасности. Нигде нет. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности – четкие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома, и не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров", – подчеркнул Президент Украины.

Он напомнил, что многократно предлагал президенту России сесть за стол переговоров.

"А с тем фактом, что у нас сегодня 150 тысяч на границе российских войск, с тем, что есть временно оккупированные территории, – я считаю, что среди этих стран, предоставляющих четкие гарантии безопасности, должна быть Россия. Это не секрет. Я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить. Потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий и т.д. Я так считаю", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией после того, как Путин признал "независимость" квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины "ЛНР" и "ДНР".

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