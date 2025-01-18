Зеленский потроллил Фицо в ответ на новое предложение о встрече

Ранее словацкий премьер предложил встретиться на форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский саркастически прокомментировал новое предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о личной встрече и переговорах, которые он хочет организовать 21 января на форуме в Давосе.

Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос о предложении Фицо, Зеленский ответил, что не может ничего планировать, поскольку Словацкий премьер "может уехать в Давос, но окажется где-нибудь в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает свои пункты назначения", – добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер словацкой оппозиции сделал резкое заявление по внешней политике Фицо.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Словакии под руководством Роберта Фицо допустило многие ошибки и вскоре может получить вотум недоверия.

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