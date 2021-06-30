Зеленский повторно пригласил Папу Римского в Украину, назвав его визит "кислородом, который так необходим"

Зеленский повторно пригласил Папу Римского в Украину, назвав его визит "кислородом, который так необходим"

Зеленский, среди прочего, рассказал Папе Франциску об ужасных последствиях войны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 30 июня по телефону переговорил с Папой Франциском, которого поздравил с днем Святых Апостолов Петра и Павла и еще раз пригласил в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский, в частности, вспомнил слова святого Папы, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западной и восточной", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов президент подчеркнул, что визит Папы в Украину — это "кислород, который так необходим". Он выразил убеждение, что встречи его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносными событиями.

"Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом ... Визит Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", — сказал Зеленский.

Во время разговора глава государства также отметил, что сегодня Украина — это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. Ведь, по его словам, в государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

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Отдельно Зеленский рассказал понтифику об ужасных последствиях войны на Донбассе, где Украина потеряла более 14 тыс. человек, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В этом контексте глава государства поблагодарил Папу Франциску за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбассе. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", — добавил Зеленский.

В конце разговора глава государства отметил, что украинцы ждут беатификации митрополита Шептицкого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ватикан 8 февраля попросил у Папы Римского Франциска способствовать в освобождении украинских пленных. А комментируя свои впечатления от встречи с Папой Римским, заявил, что понтифик назвал его "президентом мира".

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