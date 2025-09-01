- Дата публикации
Зеленский: появились первые показания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия получены первые показания подозреваемого.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть первые показания подозреваемого по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия .
Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
По его словам, он провел разговор с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.
«Вся команда стражей порядка, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто вовлечен в эту работу. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура – все действуют максимально эффективно. Спасибо!» – подчеркнул Зеленский.
Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный , одетый как курьер службы Glovo.
