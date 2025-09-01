Зеленский: появились первые показания подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Андрей Парубий / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть первые показания подозреваемого по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия .

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

По его словам, он провел разговор с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

«Вся команда стражей порядка, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто вовлечен в эту работу. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура – все действуют максимально эффективно. Спасибо!» – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный , одетый как курьер службы Glovo.

ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.