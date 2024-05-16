Зеленский появился в Харькове и доложил о ситуации на "сложном направлении"

Президент сообщил об усилении украинских подразделений на Харьковском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове 16 мая провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По результатам глава государства сообщил, что ситуация в Харьковской области контролируемая.

Об этом президент написал в Сети.

В Харькове Зеленский заслушал развернутые доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующих ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Речь шла об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

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Также на ставке были детально проанализированы перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели, а также возможности Украины противодействовать наступательным планам России.

Ситуация с наступлением РФ на Харьковщине

"По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — отметил президент.

Он также проинформировал, что руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупантов, руководитель СБУ – по поводу контрдиверсионных мер.

"Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", – сообщил Зеленский.

Кроме того, он заслушал доклады руководителей областной власти по другим приграничным и прифронтовым регионам Украины: текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Глава государства дал соответствующие поручения.

Напомним, 16 мая аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска имеют тактическое продвижение возле Волчанска. Враг также продолжил наступление в направлении Липцев Харьковской области.

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