Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский поздно ночью поговорил с Дудой: о чем шла речь

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2682
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский поздно ночью поговорил с Дудой: о чем шла речь

Зеленский сообщил о разговоре с Дудой. / Фото: Офис президента Украины

Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский ночью, 11 июня, пообщался с польским лидером Анджеем Дудой. Они обсудили предстоящий саммит НАТО и потребности Украины в поле битвы.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Зеленский свой разговор с Дудой назвал продуктивным. Он пояснил, что речь шла о саммите НАТО и оборонной поддержке со стороны Польши.

"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. Благодарю Анджею за крепкую и непоколебимую позицию", — написал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкции против 178 граждан России.

Также Зеленский и Трюдо также провели переговоры в Киеве.

Читайте также:

Российский телевизор едва не захлебнулся: Зеленский в зоне бедствия на Херсонщине

Российский телевизор едва не захлебнулся: Зеленский в зоне бедствия на Херсонщине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2682
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация