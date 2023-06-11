Зеленский поздно ночью поговорил с Дудой: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский ночью, 11 июня, пообщался с польским лидером Анджеем Дудой. Они обсудили предстоящий саммит НАТО и потребности Украины в поле битвы.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Зеленский свой разговор с Дудой назвал продуктивным. Он пояснил, что речь шла о саммите НАТО и оборонной поддержке со стороны Польши.

"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. Благодарю Анджею за крепкую и непоколебимую позицию", — написал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкции против 178 граждан России.

Также Зеленский и Трюдо также провели переговоры в Киеве.

Читайте также: