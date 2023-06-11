Зеленский поздно ночью поговорил с Дудой: о чем шла речь

Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский ночью, 11 июня, пообщался с польским лидером Анджеем Дудой. Они обсудили предстоящий саммит НАТО и потребности Украины в поле битвы.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
Зеленский свой разговор с Дудой назвал продуктивным. Он пояснил, что речь шла о саммите НАТО и оборонной поддержке со стороны Польши.
"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. Благодарю Анджею за крепкую и непоколебимую позицию", — написал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкции против 178 граждан России.
Также Зеленский и Трюдо также провели переговоры в Киеве.
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