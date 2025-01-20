Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Соединенных Штатов и американский народ с и инаугурацией 47-го президента, подчеркнув, что "сегодня день перемен".

Соответствующий пост он совершил в социальной сети Х.

"Я поздравляю президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы.

Президент Трамп всегда решителен, и политика мира через силу, которую он объявил, позволяет укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом.

Этот век формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы обеспечить, чтобы он был большим и успешным веком для демократий, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели крах.

Желаем вам удачи, президент Трамп! Надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы сильнее вместе и можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост мира и наших двух наций".

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 20 января 2025 года официально вступил в должность. Церемония присяги состоялась в полдень по Вашингтону (19:00 по Киеву), согласно 20 поправке к американской Конституции.