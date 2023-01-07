Зеленский поздравил Маккарти с избранием спикером Палаты представителей

Президент выразил надежду на поддержку и помощь.
Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти, занявшего кресло спикера Палаты представителей США.
Сообщение появилось в Twitter главы государства.
"Поддержка США во всех сферах была жизненно важна для успеха на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", — Зеленский.
Напомним, Палата представителей Конгресса США с 15-й попытки избрала 55-го спикера. Им стал Кевина Маккарти, который сменит на посту спикера демократа Нэнси Пелоси. Голосование прошло после полуночи в субботу, 7 января, по местному времени. За Маккарти проголосовали 216 из 428 членов Палаты представителей Конгресса.
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