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Зеленский поздравил Маккарти с избранием спикером Палаты представителей

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Зеленский поздравил Маккарти с избранием спикером Палаты представителей

Президент выразил надежду на поддержку и помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти, занявшего кресло спикера Палаты представителей США.

Сообщение появилось в Twitter главы государства.

"Поддержка США во всех сферах была жизненно важна для успеха на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", — Зеленский.

Напомним, Палата представителей Конгресса США с 15-й попытки избрала 55-го спикера. Им стал Кевина Маккарти, который сменит на посту спикера демократа Нэнси Пелоси. Голосование прошло после полуночи в субботу, 7 января, по местному времени. За Маккарти проголосовали 216 из 428 членов Палаты представителей Конгресса.

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Дата публикации
Просмотры
1330
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