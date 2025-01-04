Зеленский поздравил новый созыв Конгресса США и Джонсона с переизбранием

Будущие решения Палаты представителей могут сыграть важную роль в достижении реального и продолжительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 119-й созыв Конгресса США с началом первой законодательной сессии, а также Майка Джонсона – с избранием на должность спикера Палаты представителей.

Об этом он сообщил в сети X.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны Конгресса США дала Украине возможность спасти тысячи жизней и не допустить захвата многих городов российскими оккупантами. Вместе со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы показали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию. глобальной стабильности крайне важно, чтобы Конгресс продолжал оставаться непоколебимым, а обе партии и все конгрессмены, действительно ценящие свободу, объединились для защиты человеческих и демократических ценностей", — отметил он.

Будущие решения Палаты представителей могут сыграть важную роль в достижении реального и длительного мира. Украинский народ глубоко благодарен Конгрессу и американскому народу, представителем которого он является, за неизменную поддержку. Желаю спикеру Джонсону успехов в его чрезвычайно важной работе. Пусть Господь помогает вам в вашей работе. службе", — резюмировал он.

Напомним, Трамп предложил еще несколько кандидатов на должности. Новоизбранный президент Дональд Трамп объявил сразу о нескольких номинациях, среди которых были: кандидат на должность главы Федерального управления железных дорог (FRA), будущие чиновники Министерства юстиции США, а также те, кто продолжит свою карьеру как дипломаты.

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