Зеленский поздравил Папу Льва XIV со вступлением в должность: что отметил

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV / © Владимир Зеленский

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В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с началом понтификата, ознаменованого инаугурационной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.

В своем сообщении в официальном Telegram-канале президент поблагодарил новоизбранного понтифика за внимание к Украине.

«Мы благодарны за особые сегодняшние слова на торжественной мессе о необходимости справедливого мира и за внимание к Украине, нашим людям. Каждая нация заслуживает жизни в покое и безопасности», — написал Зеленский.

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Украинский лидер назвал понтификат Льва XIV «особой миссией».

«Да будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей», — добавил он.

Президент Зеленский отметил, что на сегодняшней торжественной мессе присутствовали представители многих стран и тысячи верующих со всех частей света, приобщив к сообщению фото с церемонии.

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Инаугурационная месса на площади Святого Петра в Ватикане. / © Владимир Зеленский

Напомним, 18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика и провозгласил свою первую проповедь, призывающую к любви и единству.

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Ранее глава Католической церкви предложил провести в Ватикане мирные переговоры между Украиной и Россией.

По сообщению СМИ, сегодня, 18 мая, может состояться первая частная встреча Владимира Зеленского и Папы Римского Льва XIV.