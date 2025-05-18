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Зеленский поздравил Папу Льва XIV со вступлением в должность: что отметил
Украинский лидер назвал понтификат Льва XIV "особой миссией".
В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с началом понтификата, ознаменованого инаугурационной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.
В своем сообщении в официальном Telegram-канале президент поблагодарил новоизбранного понтифика за внимание к Украине.
«Мы благодарны за особые сегодняшние слова на торжественной мессе о необходимости справедливого мира и за внимание к Украине, нашим людям. Каждая нация заслуживает жизни в покое и безопасности», — написал Зеленский.
Украинский лидер назвал понтификат Льва XIV «особой миссией».
«Да будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей», — добавил он.
Президент Зеленский отметил, что на сегодняшней торжественной мессе присутствовали представители многих стран и тысячи верующих со всех частей света, приобщив к сообщению фото с церемонии.
Напомним, 18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика и провозгласил свою первую проповедь, призывающую к любви и единству.
Ранее глава Католической церкви предложил провести в Ватикане мирные переговоры между Украиной и Россией.
По сообщению СМИ, сегодня, 18 мая, может состояться первая частная встреча Владимира Зеленского и Папы Римского Льва XIV.