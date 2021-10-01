Зеленский поздравил педагогов с наступающим праздником и рассказал о самом важном уроке

День работника образования ежегодно отмечается в Украине в первое воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 3 октября.

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями международных олимпиад, их педагогами, победителями конкурса "Учитель года" и членами Совета Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Глава государства поздравил педагогов с наступающим праздником — Днем работников образования.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает "Укринформ".

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Зеленский убежден, что учителя не только дают знания, а наполняют своих учеников содержанием, светом и ценностями.

"По моему мнению, именно День учителя правильное название. Кто-то возразит, ведь в области работает более 1 млн человек важных работников, и не все они учителя. Я согласен: по специальности в дипломе или по трудовой книжке это так, но учитель — это гораздо шире, гораздо глубже, чем уроки, чем контрольные, чем тетради. Учитель — это тот, кто тебя изменил, дал что-то очень ценное. Не то, что ты узнал впервые, а то, что ты выучил навсегда. Не то, что было на поверхности, а то, что ты увидел между строк, понял и разгадал ", — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что ежегодно в первое воскресенье октября его день начинается традиционно — с поздравления отцу, который является профессором и преподавателем.

"Думаю, сейчас все дети учителей, именно дети, у кого родители — учителя, меня поймут. Сначала я обижался и не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми, почему они забирают столько времени, я сын, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное, был уверен, что-то важнее, чем то, что он мне объяснял, рассказывал и учил ", — поделился Зеленский.

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В то же время он заверил, что обижался до тех пор, пока не понял, что именно так выглядит учитель. И вот это мой самый важный урок: это вся его (отца — ред.) жизнь, его опыт и его пример, который учит, что надо делиться всем: и последним хлебом, и ценными знаниями, что можно быть открытым для многих, помогать, учить, объяснять и делать это с любовью ", — подчеркнул президент. Глава государства подчеркнул, что учитель — "не тот, кто заполняет журнал, а тот, кто наполняет других людей, маленьких людей, но будущих великих людей, наполняет их содержанием, светом, ценностями. Не тот, кто подписывает тебе дневник, а тот, кто оставляет свою подпись в твоей памяти, в твоем характере ". "Учитель — это его ученики, а великий учитель — это его ученики, которые воспитали других учеников. Учитель — это способность распространять добро и свет в геометрической прогрессии. Ибо один он может вдохновить сотни, тысячи, даже десятки тысяч людей, чтобы изменить наш мир к лучшему ", — отметил он. Президент добавил, что государство пока не может отражать роль учителей в такой заработной плате, на которую они действительно заслуживают, а также не все школы и садики отремонтированы и обеспечены всем необходимым, но заверил, что работает совместно с командой власти над этим. Также читайте "Global Teacher Prize Ukraine": кто они — топ-10 лучших учителей страны "Потому что каждый год я встречаюсь с вами, и каждый год я хочу не прятать глаза, для меня это очень важно", — обратился Зеленский к педагогам. В то же время он подчеркнул, что премии Президента Украины будут получать не только победители олимпиад, но и учителя, которые подготовили таких учеников. "В этом году в январе месяце, если не ошибаюсь, я основал для победителей таких олимпиад премии Президента Украины. Хорошая вещь, но мы сделали ошибку ... И это будет исправлено с нашей стороны в ближайшее время: кроме учеников-победителей олимпиад, премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили ", — заверил глава государства. Зеленский также вручил государственные награды 21 работнику образования за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм. Среди награжденных — четыре победителя Всеукраинского конкурса "Учитель года — 2021", сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, президент вручил сертификаты на получение премии Президента Украины 16 победителям международных олимпиад. Читайте также: С Днем учителя 2021 в Украине: история праздника, лучшие поздравления в открытках, стихах, прозе Новости Украины: в Виннице военные устроили ко Дню учителя настоящий концерт Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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