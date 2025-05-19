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Зеленский поздравил проевропейского кандидата с победой на выборах президента Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии.
Об этом он написал в социальной сети X.
Поздравляем с исторической победой на президентских выборах в Румынии.
Для Украины как соседа и друга важно иметь Румынию надежным партнером. И мы уверены, что это произойдет. Работая вместе, мы можем укрепить как нашу страну, так и нашу Европу.
Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый сложный период нашей истории.
Дорогие румыны, вы можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы можем справиться с любыми вызовами, если мы едины и сильны.
Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания», - говорится в сообщении.
Также его поздравили:
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
президент Молдовы Мая Санду.
Подсчитано 99,31% голосов, Дан набрал 53,98%.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы якобы обратилось с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии президентских выборов в стране.