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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский поздравил проевропейского кандидата с победой на выборах президента Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между странами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии.

Об этом он написал в социальной сети X.

Поздравляем с исторической победой на президентских выборах в Румынии.

Для Украины как соседа и друга важно иметь Румынию надежным партнером. И мы уверены, что это произойдет. Работая вместе, мы можем укрепить как нашу страну, так и нашу Европу.

Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый сложный период нашей истории.

Дорогие румыны, вы можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы можем справиться с любыми вызовами, если мы едины и сильны.

Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания», - говорится в сообщении.

Также его поздравили:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

  • президент Молдовы Мая Санду.

    Подсчитано 99,31% голосов, Дан набрал 53,98%.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы якобы обратилось с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии президентских выборов в стране.

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