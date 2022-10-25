Зеленский поздравил Риши Сунака с вступлением в должность премьера

Президент говорит, что готов в дальнейшем укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.

Украинский президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с вступлением в должность.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что готов в дальнейшем укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.

"Приветствую Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром", — написал президент Украины.

Назначение Сунака руководителем британского правительства

Во вторник, 25 октября, 42-летний эксминистр финансов Риши Сунака стал новым премьер-министром Великобритании. Он стал третьим главой британского правительства в 2022-м.

Кстати, именно он стал одним из главных фаворитов на кресло премьера после того, как Элизабет Трасс 20 октября во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку.

Трасс, премьерство которой было всего 44 дня, возглавила правительство Британии 6 сентября 2022 года, заменив Бориса Джонсона. 25 октября она официально сложила полномочия премьер-министра во время аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

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