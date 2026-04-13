Зеленский поздравил с победой Мадяра в Венгрии и заявил о готовности к сотрудничеству

Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и партию TISZA с победой и заявил о готовности Украины к конструктивному сотрудничеству с Венгрией.

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил венгерского политика Петера Мадяра и его политическую силу TISZA с убедительной победой.

В своем обращении глава государства подчеркнул , что важен именно конструктивный подход в политике.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми европейскими странами и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Президент также отметил, что Европа должна становиться сильнее, а миллионы европейцев ожидают стабильности и эффективного взаимодействия между государствами.

Отдельно он отметил готовность к встречам и совместной работе ради мира, безопасности и стабильности как для обоих народов, так и для всей Европы.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы . Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью : явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.

