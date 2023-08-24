Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: "Праздник свободных и сильных людей"

Президент подчеркнул, что все украинцы сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!"

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, отметив, что сейчас каждый гражданин борется за нее и в этой войне нет маленьких, неважных, ненужных дел.

Об этом глава государства сказал в утреннем обращении 24 августа.

"Великий народ великой Украины, который отмечает сегодня великий день — День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве", — заявил Зеленский.

Он продолжил, что независимость Украины – "это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся".

"В этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это – независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов", – подчеркнул президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Обращение Зеленского ко Дню Независимости 2023"

Он добавил, что, празднуя независимость, каждый может почувствовать в ней себя.

"Каждый может спросить у себя: а где ты в украинской независимости? А что твоего добавилось независимости? А чем ты помог независимости? И сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тебе, кто дает Украине независимость. Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала", – сказал глава государства.

Он также поблагодарил всех украинских семей, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил; каждой украинской матери, для которой государство есть и останется домом; всем украинским учителям, медикам, энергетикам, спасателям, правоохранителям и журналистам.

"Важен каждый, кто работает и дает работу другим. Уплачивает налоги, за которые обеспечиваются войско, оборона, движение вперед и будущая победа. Каждый, кто организует сборы и поддерживает огонь волонтерства, этого искреннего украинского единства. Каждый, кто находит и привозит все, что так нужно в окопах. Каждый, тренирующий наших воинов. Кто добывает Украине славу спортивными победами. Кто открыл дверь собственного дома и приютил тех, кто потерял свой дом. Я благодарю вас!" – заявил Зеленский.

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Он также заявил о важности тех, кто рождает для украинцев мотивирующие строки, кладет их на прекрасную музыку, исполняет эти песни для бойцов на фронте, для раненых в госпитале, на благотворительных концертах в мире.

"Важен каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кого ранили, кто потерял конечности, но не потерял себя. И главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен. У кого забрали волю, но не свободу. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает сражаься. И те, кто вернется. Обязательно. Все, кто доказал: все нужны, все важны – и люди, и действия, и слова. Ибо мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!" – резюмировал президент.

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