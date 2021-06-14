Зеленский пожаловался, что РФ затягивает проведение его встречи с Путиным

Президент предположил, что Россия может осуществить провокации в середине сентябре во время своих военных учений.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона затягивает проведение его встречи с Владимиром Путиным.
Об этом глава государства заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого приводит Офис президента.
По его словам, сейчас Россия медленно отводит свои войска от границы с Украиной. Зеленский предположил, что Кремль может осуществить провокации в середине сентябре во время своих военных учений.
"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" — Ред.)", — отметил он.
Президент считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что "Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну".
Зеленский верит, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может активизировать мирные переговоры, хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин.
"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", — сказал глава государства.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по поводу Плана действий членства в НАТО для Украины.