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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский пожаловался генсеку НАТО на темпы поставки оружия и анонсировал тайные взносы от 6 стран

Зеленский заявил о нехватке темпов поставки оружия через программу PURL.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский и Марк Рютте

Владимир Зеленский и Марк Рютте / © Офис президента Украины

Скорость и объемы поставки оружия в Украину от западных партнеров остаются недостаточными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Глава государства поблагодарил международных партнеров и лично генерального секретаря НАТО Марка Рютта за продолжение работы оборонной программы PURL.

«Сейчас в мае взносы есть, взносы были, будут взносы и в июне. И это очень важно и есть подтверждение. Но скорость поставки через PURL, объем недостаточен. И это тоже факт. Нужны дополнительные шаги», — считает Зеленский.

В ходе встречи Зеленский и Рютте очертили пять ключевых направлений дальнейшей работы. Первым и главным приоритетом определено безусловное продолжение программы PURL и вовлечение в нее новых стран-инвесторов. В частности, 6 стран официально подтвердили, что сделают новые финансовые взносы в PURL. Названия этих государств и конкретные объемы средств не разглашаются, поскольку это не публичная информация.

«Надо покупать то, что можно купить в США. Сегодня все страны подтвердили, что PURL является приоритетом. Так же, как и наш новый формат DronDeals, мы двигаемся с партнерами, чтобы сделать этот формат полностью действенным», — подытожил Зеленский.

Что такое PURL. Prioritized Ukraine Requirements List — это инициатива США и НАТО, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением. Члены НАТО финансируют закупку вооружения и оборудования американского производства в США.

Напомним, на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина может получить системы Patriot раньше 2030 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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