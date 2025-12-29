Зеленский пожаловался Германии на Путина: что решил с Мерцом

Зеленский и Мерц / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, на которых обсудил результаты встречи с Дональдом Трампом и последнюю провокацию РФ из-за фейкового «удара» по бункеру Путина.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Конечно мы обсудили и сегодняшний российский фейк, которым Москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны. Путину нужно привыкнуть к мнению, что он должен завершить войну и кровопролитие. Украина делает все, чтобы мир был. России нужно перестать креативить на тему, как воевать и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Германию, в целом Европу и Соединенные Штаты за поддержку на пути к миру.

Напомним, глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Очевидно, речь идет о так называемом «бункере» Путина на Валдае. Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».

В свою очередь, Зеленский заверил, что заявление Лаврова — ложь, направленная на срыв переговоров.