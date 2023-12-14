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Зеленский позвонил по телефону президенту Европейского Совета: обсудили ожидания относительно Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Зеленский позвонил по телефону президенту Европейского Совета: обсудили ожидания относительно Украины

Владимир Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем его ожидаемые результаты по Украине / Фото: Офис президента Украины

Президент Украины продолжает проводить дипломатические переговоры

В Осло по окончании саммита Украина – Северная Европа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом идет речь в сообщении главы украинского государства в сообщении в социальных сетях.

"В преддверии саммита Европейского совета обсудили его ожидаемые результаты по Украине, которые должны засвидетельствовать непоколебимую поддержку и единство Европейского Союза. Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины в это время уже находится в столице Норвегии, где состоялся саммит Украина – Северная Европа. Напомним, на днях официальный Осло подписал сверхважную сделку с Великобританией, присоединившись к инициативе по развитию украинского флота.

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