Зеленский позвонил по телефону президенту Европейского Совета: обсудили ожидания относительно Украины

Президент Украины продолжает проводить дипломатические переговоры
В Осло по окончании саммита Украина – Северная Европа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом идет речь в сообщении главы украинского государства в сообщении в социальных сетях.
"В преддверии саммита Европейского совета обсудили его ожидаемые результаты по Украине, которые должны засвидетельствовать непоколебимую поддержку и единство Европейского Союза. Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Украины в это время уже находится в столице Норвегии, где состоялся саммит Украина – Северная Европа. Напомним, на днях официальный Осло подписал сверхважную сделку с Великобританией, присоединившись к инициативе по развитию украинского флота.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Вы готовы отдать своих детей?!" Зеленского разозлили на встрече с Байденом!
Читайте также:
- Зеленский признался, какой сигнал получил в США по помощи для Украины
- Убедить Америку — миссия невозможна: изменит ли Администрация Байдена свой курс по Украине и войне
- Визит Зеленского в США: получит ли Украина помощь и изменение риторики Байдена – основные заявления