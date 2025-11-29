ТСН в социальных сетях

Зеленский предлагает изменить план обороны государства: детали

Глава Минобороны должен подготовить предложения, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский заявил, что "пора менять" базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны государства.

Об этом глава государства сообщил после встречи и доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Течение боевых действий продемонстрировало, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис Шмигаль подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров на утверждение", - подчеркнул президент.

По его словам, глава Минобороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области и меры защиты.

Зеленский отметил, что правительство и Министерство обороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку дронов для боевых бригад. Накануне был профинансирован очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад – 4,3 млрд грн. Также для финансирования линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн, рассказал Зеленский.

Напомним, вечером 28 ноября в традиционном вечернем обращении анонсировал решения по проблемам в армии, которые, по его словам, «давно стоит решить». Служба безопасности Украины получила поручение провести анализ ситуации в правоохранительной системе в регионах.

Также Зеленский рассказал о важных изменениях, ожидающих страну в ближайшее время. Среди них: проверки в министерствах и правоохранительных органах, кадровые изменения в Офисе президента и подготовка к потенциальным переговорам с США.

