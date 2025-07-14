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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине

Законопроект предусматривает продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Президент внес продление военного положения и мобилизации на 90 дней. На этой пленарной неделе парламент снова, уже в 16-й раз, проголосует за них. Соответственно, продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года», — написал он.

Напомним, Владимир Зеленский подал в парламент проекты законов «О продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

С февраля 2022 года парламент по представлению президента три месяца продлевает действие военного положения и мобилизации. Поэтому военное положение и мобилизация в Украине длятся почти три года после начала полномасштабного вторжения России.

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