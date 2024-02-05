Зеленский предлагает Раде продлить мобилизацию и военное положение

Президент предложил продлить мобилизацию и военное положение до 14 мая 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проект закона об утверждении указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Президент предлагает продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, то есть до 14 мая.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, эти законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании парламента.

Напомним, 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации №10449. Украинцы снова шокированы некоторыми пунктами документа – детали на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Мобилизация по-новому: в законопроекте нашли новые скандальные сюрпризы для мужчин!

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