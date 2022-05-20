Зеленский предлагает создать фонд конфискованного российского имущества для выплат компенсаций всем пострадавшим от войны

Арестованные российские активы, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть конфискованы и направлены в спецфонд.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к международным партнерам с предложением о создании специального фонда конфискованных российских активов, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Об этом он сообщил во время обращения вечером 20 мая.

По словам президента, это будет законный способ признать, что Россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Такая позиция будет важна не только в контексте этой войны, развязанной Россией, но и в контексте любых других агрессивных действий будь то России или любого другого потенциального агрессора.

"Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий российской армии сможет получить компенсацию своих потерь", — отметил украинский лидер.

На основе такого договора, утверждает президент, российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд для выплат пострадавшим от войны. Таким образом, все, кто пострадал от российской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию.

"Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что предложил международным партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать иски, то есть обращение как физических, так и юридических лиц.

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"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым. Но на самом деле, уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит. Так что должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами. Чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно пошедшему с ней к соседу”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил очевидность того, что существующие международные организации и инструменты не могут справиться со всеми вызовами, поэтому, по его мнению, нужно не просто использовать уже существующие возможности, но и предлагать новые. "Это будет действенно", – считает Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ущербе в результате войны России против Украины. Как отметил глава государства, сейчас можно говорить только о количестве разрушенных домов и инфраструктуре. Впрочем, уже просчитано около 60 млрд. долларов.

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