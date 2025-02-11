Зеленский предлагает США приоритетный доступ к природным ресурсам Украины: подробности

3 февраля Трамп сделал резонансное заявление о том, что его страна готова оказывать Украине дальнейшую помощь, если получит от Киева редкоземельные металлы и "другие вещи".

США могут получить приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, в частности, к редкоземельным металлам, которые играют стратегическую роль в современной промышленности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

По словам Зеленского, у Украины самые большие запасы урана и титана в Европе. Президент подчеркнул, что это "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы такие ресурсы оказались под контролем России и потенциально попали в Северную Корею, Китай или Иран.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах… Ценные природные ресурсы, в которые мы можем предложить нашим партнерам новые возможности для инвестиций", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом в сентябре 2024 г. во время встречи в Нью-Йорке. Он планирует вернуться с более "подробным планом", который будет включать возможности для американских компаний как в процессе послевоенного восстановления Украины, так и в добыче природных ресурсов.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина по сути согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов. Он объяснил, что это некий возврат средств, направленных Вашингтоном на поддержку Киева.

Читайте также: