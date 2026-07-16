Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову возглавить правительство после увольнения из Минобороны, однако министр отказался. Решение об отставке Федорова явилось финалом конфликта вокруг «диалога» с армией.

Об этом говорится в статье The Economist.

По информации издания, 12 июля Зеленский поинтересовался у Федорова, готов ли тот возглавить правительство после освобождения должности премьер-министра. В обычной ситуации такой переход мог бы восприниматься как повышение, однако на этот раз он был расценен как фактическое поражение реформаторского проекта Федорова.

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Министр обороны от предложения отказался, после чего должность предложили Сергею Корецкому — известному менеджеру с опытом работы в энергетической сфере. Зеленский назвал его «наиболее подготовленным кандидатом» для преодоления вызовов, которые предстанут перед страной во время непростой зимы.

В то же время, по данным издания, Министерство обороны мог возглавить глава МВД Игорь Клименко. К моменту подготовки материала оставалось неизвестным, получит ли Федоров другую должность. Авторы публикации предположили, что в случае предложения перейти на более низкую должность он, вероятно, отказался бы.

Незадолго до устранения Федоров признался, что опасался завершения поддержки со стороны своего политического покровителя. В то же время он подчеркивал, что действовал в соответствии с полученными указаниями.

«Когда я начинал эту работу, президент сказал мне действовать по совести. Что я могу сделать? Я не хочу покидать этот пост, зная, что когда-нибудь прогнулся под кого-то», — заявил министр обороны.

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Издание также напомнило, что 12 июля Зеленский объявил о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко в рамках более масштабной кадровой перестройки в своей команде. Однако уже через три дня стало известно еще об одном неожиданном изминении: Федоров покинет пост, который занимал всего шесть месяцев. По словам Зеленского, между армией и самым молодым членом его команды возникли проблемы в «диалоге».

Отставка Михаила Федорова — последние новости

Напомним, 16 июля советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Федоров еще может остаться в должности министра обороны, однако окончательное решение еще не принято. Консультации продолжаются, а кадровые изменения направлены на оптимизацию работы правительственной вертикали во время войны. Подоляк также отметил, что протесты в поддержку Федорова свидетельствуют о его значительном репутационном капитале, однако подчеркнул, что все решения принимаются исключительно президентом для синхронизации действий власти.

Заметим, что Верховная Рада в этот же день назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Должности министра обороны и министра иностранных дел остаются вакантными, их кандидатуры президент подаст отдельно.

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