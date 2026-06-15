Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7: что из этого получилось

Владимир Путин и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал организовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции. Однако российская сторона еще раз показала отказ от диалога о завершении войны.

Об этом Зеленский рассказал журналистам, сообщает The Guardian.

Президент Украины сообщил, что предложил российскому диктатору провести встречу на саммите G7 во Франции на этой неделе, чтобы обсудить возможные пути завершения войны.

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«Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будет Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это, по-моему, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Москва не продемонстрировала готовность к диалогу.

«Европа и Соединенные Штаты были согласны, а Россия в очередной раз продемонстрировала, что… они не готовы к разговору», — добавил глава государства.

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Напомним, накануне Зеленский предположил, что мирное соглашение придется заключать не с Путиным, поскольку он живет в оторванном от реальности мире. Президент Украины подчеркнул, что с течением времени договариваться придется с другим представителем России, который сможет адекватно оценивать ситуацию.

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14 июня Зеленский провел содержательный телефонный разговор с Трампом, во время которого поздравил его с 80-летием и обсудил пути завершения войны. Глава государства рассказал о ситуации на фронте, поблагодарил за военную поддержку и анонсировал обсуждение идей по приближению мира во время встречи на саммите G7.

Саммит G7, который проводится 15-17 июня во французском Эвиане, станет площадкой для обсуждения путей завершения войны в Украине. По данным медиа, в рамках мероприятия Зеленский примет участие в рабочей сессии с участием Трампа, с которым он договорился о личной встрече. Лидеры планируют обсудить идеи по достижению мира и укреплению украинских позиций, при этом ключевым форматом переговоров рассматривается участие Украины, России, США и Европы.

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