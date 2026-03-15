Зеленский предложил альтернативу депутатам: либо работать в ВР, либо – на фронт

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации, согласно которому те народные депутаты, которые теряют мандат, идут в армию.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает «Суспільне».

«С первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат. Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать государство. И потому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Это мой подход», — сказал Зеленский.

Напомним, мобилизация в Украине после 1 марта меняется — в Министерстве обороны предупредили о нововведениях.

Что именно может измениться в мобилизации-2026 — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский.

«Президент поставил задачу. Главная задача — прекратить „бусификацию“, чтобы все процедуры проходили в рамках закона и в соответствии с обеспечением прав человека. Комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — Ред.) держит это на контроле, мы реагируем на все факты „бусификации“. Для нас важно, чтобы каких-либо нарушений во время процесса мобилизации не было априори», — говорит Вениславский.