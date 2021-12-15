Зеленский предложил Азербайдану провести в Киеве общий саммит уже в феврале

Зеленский предложил Азербайдану провести в Киеве общий саммит уже в феврале

Именно в феврале в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Брюссель предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести в Киеве общий саммит Украины, Азербайджана и Турции уже в феврале 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский напомнил, что именно в феврале следующего года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

"Учитывая это, Президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обратился к Ильхаму Алиеву о возможности присоединения страны к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно содержат в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину уже в начале 2022 года. Цель визита – переговоры стратегического уровня.

Напомним, в Брюсселе стартовал саммит "Восточного партнерства" – это внешнеполитическая инициатива Евросоюза, в рамках которой блок налаживает более тесные связи с восточными соседями.

В Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" – на что будет претендовать Украина | Новости мира

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