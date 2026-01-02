Зеленский предложил Буданову стать руководителем Офиса президента

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову стать руководителем его Офиса. Глава государства уже дал ему первое поручение.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — говорится в заявлении главы государства.

Он отметил, что у Буданова есть специальный опыт на этих направлениях и достаточная сила для достижения результатов.

Зеленский проинформировал, что «поручил новому руководителю Офиса Президента» вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства, а также дальнейшие шаги.

Напомним, 30 декабря Зеленский объявил, что уже определился с кандидатурой нового руководителя Офиса президента, однако официально раскрыть имя пообещал чуть позже. Глава государства также анонсировал масштабные кадровые ротации среди руководителей областных государственных администраций в начале 2026 года.

А накануне президент анонсировал, что 2 января станет важным днем для внутренней политики Украины.