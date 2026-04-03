- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1459
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский предложил, как разблокировать переговоры о мире
Президент Украины пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.
Украина готова возобновить переговоры по окончанию войны, как только к этому будут готовы партнеры.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
«Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях во время войны с Ираном, чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам и после нас поехать в Москву. Если не выходит втроем, давайте сделаем так — по очереди. Это наше предложение. Я слышал положительные сигналы партнеров по поводу такого предложения. Также мы продолжаем работать над обменами. Очень надеемся, что они состоятся», — сказал он.
Переговоры об окончании войны в Украине — последние новости
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита во Францию, где встречался с президентом Эмманюэлем Макроном, прокомментировал трехсторонние переговоры с Россией и США по окончанию войны в Украине.
По его словам, Украина готова к продолжению переговоров, однако время и место встречи не могут согласовать из-за разных позиций России и США.
«Там целая "санта-барбара" с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация по безопасности им запрещает выезжать сейчас с территории США», — отметил он.
В то же время россияне, по его словам, не согласились на встречу в США и предложили провести переговоры в Турции или Швейцарии. От этого варианта в свою очередь отказались американцы.
Ранее издание Politico писало, что США намерены использовать мирные переговоры по Украине для противодействия Китаю. Администрация Трампа считает, что создание стимулов для России с целью прекращения войны в Украине, экономическое потепление в отношениях с ней и привлечение американских инвестиций могут в конечном счете сместить глобальный порядок в сторону от Китая.