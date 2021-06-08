Зеленский предложил посадить 1551 новый парк: по одному в каждой общине

За какой промежуток времени президент хочет увеличить количество парков, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям в регионах создать в каждой из 1551 общины по одному новому парку.

Такую идею он озвучил 8 июня на заседании палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

"Хочу предложить участникам конгресса общую цель — это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой общине. Иными словами, ну да, чтобы добавить юмора — все очень серозные под масками. Другими словами, давайте сажать вместе", — заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что накануне на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология" он подписал указ о запуске проекта "Зеленая страна". В рамках этой программы за три года в Украине должны высадить миллиард деревьев. Целью нового проекта является увеличение в Украине площади лесов на 1 млн гектаров.

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