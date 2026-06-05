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Зеленский предложил Путину личную встречу: письмо президента Украины будет передано в ООН и ОБСЕ
Украина официально передаст открытое письмо президента Владимира Зеленского к Владимиру Путину международным организациям и всем государствам-членам ООН, ожидая содержательного ответа России относительно завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором изложены предложения по прекращению войны и приглашению к личной встрече.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига .
По словам главы МИД, документ содержит «четкие и предпринятые шаги» для завершения войны и является прямым предложением от президента Украины к президенту России.
«Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением по завершению войны. Непосредственно от Президента Украины – к Президенту Российской Федерации. С четкими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу», – подчеркнул Сибига.
Он добавил, что Украина также официально передает письмо по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметный ответ российской стороны.
«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пора завершить эту войну. Пора выбрать мир», – заявил министр.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что по поручению Сибиги открытое письмо будет официально распространено среди международных партнеров.
В частности, документ будет передан в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке для Генерального секретаря и всех государств-членов организации. Также письмо будет распространено в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене и в Совет Европы в Страсбурге.
В МИД отмечают, что таким образом Украина стремится обеспечить максимальную международную информированность о своей мирной инициативе и продемонстрировать открытость дипломатического урегулирования войны.
Заявления Пуитна о переговорах с Украиной и Европой
Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы.
В то же время , российский диктатор придумал, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донетчины и наврал о масштабных потерях ВСУ.
Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.
Ранее в РФ заговорили о конце войны без победы.