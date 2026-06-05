Зеленский предложил Путину личную встречу: письмо президента Украины будет передано в ООН и ОБСЕ

Зеленский и Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором изложены предложения по прекращению войны и приглашению к личной встрече.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига .

По словам главы МИД, документ содержит «четкие и предпринятые шаги» для завершения войны и является прямым предложением от президента Украины к президенту России.

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«Это открытое письмо является серьезным и весомым предложением по завершению войны. Непосредственно от Президента Украины – к Президенту Российской Федерации. С четкими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу», – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина также официально передает письмо по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметный ответ российской стороны.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Пора завершить эту войну. Пора выбрать мир», – заявил министр.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что по поручению Сибиги открытое письмо будет официально распространено среди международных партнеров.

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В частности, документ будет передан в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке для Генерального секретаря и всех государств-членов организации. Также письмо будет распространено в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене и в Совет Европы в Страсбурге.

В МИД отмечают, что таким образом Украина стремится обеспечить максимальную международную информированность о своей мирной инициативе и продемонстрировать открытость дипломатического урегулирования войны.

Заявления Пуитна о переговорах с Украиной и Европой

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы.

В то же время , российский диктатор придумал, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донетчины и наврал о масштабных потерях ВСУ.

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Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.

Ранее в РФ заговорили о конце войны без победы.

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