Зеленский предложил Путину полное прекращение огня на фронте

Зеленский и Путин и Путин / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину полное прекращение огня на всей линии фронта на время проведения мирных переговоров.

Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте украинского президента.

Украинский лидер подчеркнул, что именно нынешняя линия боевого соприкосновения должна стать отправной точкой для дипломатического урегулирования войны.

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«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина готова полностью прекратить боевые действия на время переговорного процесса, если на это согласится российская сторона.

«Украина готова прекратить огонь полностью — для времени, когда будут продолжаться переговоры. Попытка установить реальную тишину — это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите», — обратился Зеленский к Путину.

Президент Украины также заявил, что контроль за соблюдением режима прекращения огня могут обеспечить Соединенные Штаты.

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«Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты», — отметил он.

Кроме того, Зеленский предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», назвав это возможным шагом к завершению войны.

В письме президент также призвал к возвращению гражданских граждан и детей, которые были вывезены во время войны, и заявил о необходимости определить будущее отношений между двумя народами после завершения боевых действий.

«Надо определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян», — подытожил Зеленский.

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Напомним, в открытом письме к Путину Владимир Зеленский отметил, что полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, стала следствием политического выбора Кремля.

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