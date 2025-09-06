ТСН в социальных сетях

Зеленский предложил Путину приехать на переговоры в Киев

Глава государства резко отреагировал на предложение Кремля провести мирные переговоры в Москве.

Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею диктатора Путина провести переговоры в Москве.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день под ракетами, под ударами. Я не поеду в столицу этого террориста», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля выглядит попыткой отложить реальную встречу.

По его словам, в то время, когда Украина ежедневно подвергается ракетным атакам, даже сама идея поездки в российскую столицу абсолютно неприемлема.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по инфраструктуре российской нефтяной промышленности являются ответом на атаки РФ по энергетическим объектам Украины.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский призвал некоторых европейских «друзей» Москвы, в частности Венгрию, также услышать эти сигналы от Владимира Путина.

