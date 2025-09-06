Зеленский предложил Путину приехать на переговоры в Киев

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею диктатора Путина провести переговоры в Москве.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день под ракетами, под ударами. Я не поеду в столицу этого террориста», — подчеркнул украинский лидер.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля выглядит попыткой отложить реальную встречу.

По его словам, в то время, когда Украина ежедневно подвергается ракетным атакам, даже сама идея поездки в российскую столицу абсолютно неприемлема.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по инфраструктуре российской нефтяной промышленности являются ответом на атаки РФ по энергетическим объектам Украины.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский призвал некоторых европейских «друзей» Москвы, в частности Венгрию, также услышать эти сигналы от Владимира Путина.