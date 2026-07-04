Зеленский предложил Путину встречу в "захваченной" Константиновке

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бред российского диктатора Путина о якобы захвате Константиновки.

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — отметил президент.

Он также обратил внимание и на то, что диктатор решил забросить этот фейк в канун Дня независимости США: «Путин решил соврать миру и президенту Америки».

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Что происходит в Константиновке — последние новости

Военное командование РФ заявляет, что якобы российские войска оккупировали город Константиновку Донецкой области. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.

Этот населенный пункт находится под контролем украинских защитников. Постоянно продолжаются боеприкосновения в некоторых районах города. Вооруженные Силы Украины предпринимают попытки россиян проникнуть в Константиновку и уничтожают захватчиков. Силы обороны наносят удары по логистическим путям войск РФ и местам скопления личного состава.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии агентству Интерфакс-Украина подтвердил, что заявления Путина о Константиновке — ложные.

«Населенный пункт Константиновка находится под контролем сил обороны Украины. Военные части и подразделения 19-го армейского корпуса Группировка войск на восток продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», — сказал Ковалев.

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Поздно вечером, 3 июля, Путин встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами и заявил о «захвате» Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительных продвижениях» оккупантов в Донецкой области.

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