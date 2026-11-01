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Политика
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Зеленский предложил Путину встретиться в Турции: что ответил Эрдоган

Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции и надеется на посредничество Анкары в переговорах с РФ.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции / © ТСН

Президент Владимир Зеленский предложил диктатору Путину встретиться в Турции.

Об этом глава государства, вчера встретившийся с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле, перед отъездом из Турции сказал в эксклюзивном интервью CNN TÜRK.

Зеленский рассказал, что одной из тем разговора с Эрдоганом стали российские атаки на украинскую энергетики, особенно перед началом зимы.

«Россия продолжает свои атаки баллистическими ракетами, и это действительно критически важно, поскольку близятся зимние месяцы. 24 февраля мы достигнем 5-й годовщины (полномасштабного вторжения — Ред.). Эта война должна закончиться. Мы должны объединиться, мы должны хотя бы перевести горячую фазу войны в дипломатическую фазу. На этом этапе я надеюсь на посредничество Турции. Лично я считаю, что наши отношения с президентом Эрдоганом и его отношения с Трампом и Путиным также могут оказаться полезными», — заявил он.

Также на встрече с Эрдоганом обсуждалась возможность проведения трехсторонней встречи лидеров — Зеленского, Трампа и Путина — в Турции.

«Мы готовы к этой встрече в Турции. Позиция Турции по этому вопросу ясна. Позиция президента Эрдогана ясна. У нас тесные и хорошие отношения с Турцией. Турция может быть практичным и реалистичным посредником. Она не будет занимать чью-либо сторону во время встречи. Она может работать как полноценный посредник», — говорит украинский лидер.

По словам Зеленского, Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, он рассказал, что у президента Эрдогана есть собственное общение с Путиным.

«Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции. Но здесь очень важный момент. Как вы сказали, у Турции уже было много встреч. Действительно, были также встречи между техническими группами и делегациями в Объединенных Арабских Эмиратах. Были достигнуты разные результаты. Но война в известном смысле продолжается. И мы тоже встречались с американцами. Встреча между лидерами чрезвычайно важна. Потому что наши общества хотят и верят, что война должна закончиться. Если лидеры встретятся, а люди не увидят ни одного прогресса после встречи лидеров, тогда вопросы будут расти, и это будет считаться поражением дипломатии», — добавил Зеленский.

Напомним, глава Турции Реджеп Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и сделал заявление о морских атаках.

Также мы писали, что во время встречи в Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали дальнейшую работу Черноморского зернового коридора и обсудили расширение будущей дипломатической площадки.

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