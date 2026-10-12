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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский предложил США дизельное соглашение с Украиной

США следует заключить дизельное соглашение с Украиной, поскольку именно она влияет на работу российских НПЗ и танкеров, заявил президент.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США следовало бы заключить дизельное соглашение с Украиной, поскольку именно она решает, какие российские НПЗ работают и какие суда с российской нефтью могут курсировать в море.

Об этом он заявил во время Варшавского форума безопасности.

Зеленский выразил сомнение в том, что договоренности, достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным относительно поставки российского дизельного топлива, повлияют на мировой рынок, поскольку согласованный объем, по его словам, незначительный.

«Если кто думает иначе — пусть так и думает. Я полагаю, что за этим решением стоят другие мотивы. Если это так, то почему тогда Америка не заключает соглашение о поставках дизельного топлива из Украины? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы. Давайте это сделаем», — сказал Зеленский.

Дизельное соглашение между США и РФ — что известно

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного горючего на американский и другие рынки.

Неожиданный шаг произошел прямо во время переговоров украинской команды с американскими представителями о завершении войны.

Решение Трампа возмутило Киев на фоне смертельной атаки по Запорожью.

«Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБ на жилые дома в Запорожье», — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Тем временем в Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любые закупки российской нефти. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон поддержал инициативу коллеги Брайана Фицпатрика и назвал решение Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего серьезной ошибкой.

В администрации Дональда Трампа считают, что решение об отмене санкций в отношении российского дизеля выгодно американцам, и напоминают, что Европа продолжает покупать топливо у РФ, несмотря на войну в Украине.

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