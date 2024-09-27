Зеленский предложил Трампу посетить Украину: согласился ли кандидат в президенты США

По мнению Дональда Трампа, в Украине "прекрасно все".
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину. Политик ответил, что "обязательно приедет".
Об этом пишет The Guardian.
После встречи в пятницу, 27 сентября, Зеленский и Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой кандидат в президенты США заявил, что "многому научился" у украинского лидера. На вопрос о том, состоится ли еще одна встреча Трампа и Зеленского, американский политик ответил, что это "вполне может произойти".
В конце своего выступления Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину.
"Конечно. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасно все", — ответил Трамп.
Кандидат в президенты США не уточнил, когда он приедет в Украину. Нужно отметить, что во время своего президентства в 2017-2021 годах Трамп ни разу не приезжал в Украину.
Напомним, Трамп неожиданно похвалил Зеленского. Перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил историю 2019 года, которая едва не закончилась объявлением ему импичмента.
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