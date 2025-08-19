Зеленский предложил Трампу сделку на 100 млрд долларов: подробности — FT

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Реклама

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США стало известно, что Украина готова заключить масштабное оборонное соглашение с Соединенными Штатами на сумму $100 млрд, профинансированное европейскими партнерами, чтобы получить гарантии безопасности после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, представленный Киевом в Вашингтоне.

Согласно предложению, Украина намерена закупить американские системы ПВО, в том числе, по меньшей мере, десять комплексов Patriot, а также другие ракеты и оборудование для защиты городов и критической инфраструктуры. Отдельным пунктом является $50 млрд соглашения по совместному производству дронов украинскими компаниями, которые стали пионерами этой технологии после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Реклама

Киев рассчитывает, что такие договоренности привлекут Дональда Трампа, известного стремлением поддерживать американскую индустрию. На вопрос о военной помощи Украине он заявил: "Мы ничего не даем, мы продаем оружие".

В документе Украина отмечает: «Устойчивый мир должен основываться не на уступках и подарках Путину, а на сильной системе безопасности, которая исключит возможность будущей агрессии». Также Киев отвергает предложение Кремля заморозить фронт на условиях отвода украинских войск из Донецкой и Луганской области, ведь это создало бы плацдарм для дальнейшего наступления.

Украина настаивает, что не примет никакого соглашения, предусматривающего территориальные уступки. Более того, Киев требует компенсации за убытки от России, в том числе на средства $300 млрд замороженных российских активов в западных странах.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в Вашингтоне призвал Дональда Трампа приложить усилия для достижения по крайней мере прекращения огня перед началом дальнейших переговоров.

Реклама

Таким образом, Украина делает ставку на экономические интересы США, предлагая миллиардные соглашения, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона в будущем мирном процессе.

Напомним, что ранее стали известны возможные гарантии безопасности для Украины: каковы четыре возможных сценария от США

Эти гарантии преследуют цель сдержать Россию от повторного нападения на Украину.