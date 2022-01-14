Зеленский предложил трехстороннюю встречу с президентами США и России — Ермак

В Офисе президента ждут ответа российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил трехстороннюю встречу с участием президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина и ожидает ответа российской стороны.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу, 14 января, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время дискуссии в Атлантическом совете.

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По его словам, президент Зеленский сделал такое предложение в своем недавнем разговоре с президентом США Байденом.

"Мы считаем, что это может иметь смысл — организовать трехстороннюю встречу, возможно в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", — сообщил Ермак.

По его словам, в Офисе президента Украины все еще ждут ответа от российской стороны.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения нового "нормандского саммита" заявил, что "намеки на эту встречу никогда не исчезали", но пока нет понимания, когда бы могла произойти такая встреча.

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