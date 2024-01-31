Зеленский предложил Залужному другую должность – The Economist: что ответил генерал и кем его хотят заменить

По информации издания, Залужному была предложена должность секретаря СНБО, но он отказался от нее.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и сообщил о решении отправить его в отставку. Залужному предложили должность секретаря СНБО, однако генерал отказался.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ, среди близких к Залужному лиц и народных депутатов.

"The Economist смог подтвердить, что вечером (29 января – ред.) состоялась встреча, на которой президент сообщил своему генералу, что решил отправить его в отставку. Господину Залужному предложили другую роль: секретарь СНБО. Он отказался", – говорится в статье.

Новости о планах уволить Залужного просочились в СМИ. В то же время Минобороны и в Офисе президента отрицали увольнение генерала, что формально было правдой.

"Но проблемы – неблагополучные отношения между президентом и его генералом, а также подозрения в Офисе президента, что генерал имеет политические амбиции – не исчезли. Оба мужчины имеют пострадавший от конфликта вид, а споры между политическим руководством Украины и ее военным командованием беспокоят главных союзников Украины", – отмечается в публикации.

Кого рассматривают на замену Залужного

По информации издания, среди кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ называют двух генералов: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова. По данным некоторых источников, глава военной разведки отказался от должности в последнюю минуту. Близкий к Буданову источник настаивает на том, что он не ориентировался на позицию Залужного, но и не имел права отказываться от военной должности.

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В публикации говорится, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале полномасштабной войны сделали Залужного культовой фигурой. Опросы неоднократно показывали, что он популярнее Зеленского.

"Это создало напряжение между двумя мужчинами, чьи отношения поначалу были хорошими. В частности, основание генералом благотворительного фонда, созданного под его именем в апреле 2022 года, некоторые считали слишком политическим. Генерал Залужный утверждал, что не имеет политических амбиций, но после скандала расстался с несколькими советниками", – говорится в статье.

Авторы указывают, что президент имеет право сменить командующего, "которому он больше не доверяет": подчинение военного гражданскому руководству является краеугольным камнем демократии. Но "устранение человека, столь популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски".

"Чем закончится эта история, неизвестно. Но если господин Зеленский покинет оставит главного командира, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неумелый способ, которым это было бы сделано, только повредит доверию к руководству. Как часто в этом конфликте, не бывает легких побед", – резюмируется в материале.

К слову, ранее народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая высказала собственное мнение о трех возможных кандидатах на должность главнокомандующего ВСУ в случае увольнения Залужного. Она назвала Буданова, Сырского и генерала-десантника Евгения Мойсюка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кто стоит за "увольнением" главнокомандующего ВСУ Залужного?

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