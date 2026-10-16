Зеленский предостерег о сделках Трампа с Путиным: чем это угрожает Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Частичные энергетические договоренности с Россией представляют собой опасную ловушку, которая не остановит агрессию, но позволит Кремлю снять санкционное давление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для СМИ по итогам переговоров с ЕС в Брюсселе.

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Президент подчеркнул, что соглашения по дизелю откроют России путь к новым требованиям и уступкам с нашей стороны.

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«Мы не можем согласиться на соглашения по дизельному топливу, на такие договоренности, потому что тогда появятся соглашения по газу. Я в этом уверен», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, следующие вероятные соглашения США с РФ по газу приведут к отмене санкций.

«Путин не хочет, чтобы война кончилась. Донбасс для них будет мало», — предостерег украинский лидер.

Глава государства также обратил внимание, что российское руководство ищет обходные пути для сохранения своего влияния и смягчения международной изоляции.

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«Сейчас он говорит: „Ладно, мы можем смириться с определенными санкциями и найти определенные форматы“», — подытожил президент Украины.

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Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом они находят темы как для дискуссий, так и для принятия решений.

Ранее Зеленский заявил, что Украина публично поддержала инициативу прекращения обстрелов энергосистемы, однако в случае отказа Кремля рассчитывает на помощь США в защите критической инфраструктуры.

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