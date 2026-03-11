- Дата публикации
Зеленский предсказывает Путину судьбу Гитлера и трагический конец для россиян
Владимир Зеленский уверен, что использование культуры и кино для пропаганды обернется трагедией для россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о неизбежной трагедии, которая ждет российскую нацию из-за политики Кремля. Он также намекнул, что президент РФ Владимир Путин может повторить судьбу немецкого фюрера Адольфа Гитлера.
Об этом глава государства указал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина», — сказал Зеленский.
Он отметил, что использование спорта, музыки, кино или художественных событий — в частности таких, как Венецианская биеннале — в качестве инструмента политического влияния или пропаганды никогда не дает результата.
«На различных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец», — рассказал президент Украины.
Возвращение России на Венецианскую биеннале — что известно
Напомним, Россия планирует вернуться на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва, что вызвало резкий протест МИД Украины и международного сообщества. Итальянский Минкульт дистанцировался от этого решения, отметив поддержку Украины, однако Киев подчеркивает недопустимость участия агрессора в авторитетном событии.
В МИД напомнили, что РФ использует культуру в качестве инструмента пропаганды и «спецопераций», а за время вторжения уничтожила более 1700 украинских памятников, убила сотни художников и нанесла отрасли ущерб на 31 млрд долл.
Украина, активисты и группа Pussy Riot призывают организаторов сохранить принципиальную позицию 2022 — 2024 годов и отменить допуск России, чтобы не легитимизировать военные преступления через искусство.