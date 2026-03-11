Зеленский предсказывает Путину судьбу Гитлера и трагический конец для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о неизбежной трагедии, которая ждет российскую нацию из-за политики Кремля. Он также намекнул, что президент РФ Владимир Путин может повторить судьбу немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Об этом глава государства указал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина», — сказал Зеленский.

Он отметил, что использование спорта, музыки, кино или художественных событий — в частности таких, как Венецианская биеннале — в качестве инструмента политического влияния или пропаганды никогда не дает результата.

«На различных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец», — рассказал президент Украины.

Возвращение России на Венецианскую биеннале — что известно

Напомним, Россия планирует вернуться на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва, что вызвало резкий протест МИД Украины и международного сообщества. Итальянский Минкульт дистанцировался от этого решения, отметив поддержку Украины, однако Киев подчеркивает недопустимость участия агрессора в авторитетном событии.

В МИД напомнили, что РФ использует культуру в качестве инструмента пропаганды и «спецопераций», а за время вторжения уничтожила более 1700 украинских памятников, убила сотни художников и нанесла отрасли ущерб на 31 млрд долл.

Украина, активисты и группа Pussy Riot призывают организаторов сохранить принципиальную позицию 2022 — 2024 годов и отменить допуск России, чтобы не легитимизировать военные преступления через искусство.