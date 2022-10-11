Зеленский представил G7 формулу мира: воздушный щит, территориальная целостность и наказание для РФ

Президент сказал, что можно применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса.

Президент Украины Владимир Зеленский представил 11 октября на встрече G7 формулу мира, предусматривающую предоставление государству систем ПВО и ПРО, сохранение территориальной целостности и наказание для России.

Об этом глава государства сказал в рамках своего обращения к странам-членам "Большой семерки".

"У нас есть формула мира. Сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса", – сказал Зеленский.

Первый пункт

"Оборонная поддержка, воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, являющихся элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать", – пояснил президент.

В этом контексте он поблагодарил Германию и канцлера страны Олафа Шольца за ускорение поставок в Украину систем ПВО IRIS-T, а также США и президента Джо Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО.

"Верим, что это будут системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны", – отметил глава государства.

Он также обратил внимание на то, что Россия заказала у Ирана 2400 одних только дронов-камикадзе. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

"Поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый господин президент Соединенных Штатов, важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО, чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате "Рамштайна" я просил бы, чтобы наши министры обороны обсудили это", – анонсировал Зеленский.

Он обратился и к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Марио Драги, сказав, что Украина очень ожидает поставок систем SAMP/T. Эти системы необходимы уже в ближайшие месяцы.

"Госпожа премьер-министр Трасс, господин премьер-министр Трюдо, господин премьер-министр Кишида, уважаемый президент Шарль Мишель и уважаемая Урсула фон дер Ляйен, я прошу вас усилить общие усилия, чтобы помочь финансово создать воздушный щит для Украины. Миллионы людей будут благодарны "Группе семи" за такую помощь", — подчеркнул украинский лидер.

Второй и третий пункты

"Территориальная целостность. Это также элемент нашей формулы мира. Он логично сочетается с третьим пунктом – с наказанием, что является неотъемлемым элементом любой формулы мира. Кто начал вооруженную агрессию – тот международный преступник должен быть осужден", – пояснил Зеленский.

"Защита территориальной целостности Украины – это защита всего международного правопорядка, начиная от Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный Россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии. Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически и санкционно", – подчеркнул глава государства.

Выступление Зеленского на G7

Напомним, Зеленский также предложил странам G7 разместить международную миссию безопасности на границе Украины и Беларуси для мониторинга ситуации безопасности.