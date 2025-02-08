Зеленский предупредил, что РФ хочет захватить одесские порты

Это не просто стратегическая война за территорию, но и экономическая борьба, считает президент.

Россия стремится контролировать не только природные ресурсы, но и глобальный рынок зерна. Поэтому захватчики нацелены захватить порты Одессы.

Об этом в интервью Reuters сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия стремится забрать наши одесские порты, чтобы контролировать зерновой рынок. Они хотят создать свой "зерновой ОПЕК", чтобы диктовать цены на агропромышленный комплекс в мире хотя бы на большом регионе", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты хотят заблокировать экспорт зерна из Украины и уничтожить нашу экономику, сделав зависимыми от себя не только украинские порты, но и мировой рынок аграрной продукции. Он добавил, что подобные действия являются частью плана Кремля уничтожить Украину как независимое государство.

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