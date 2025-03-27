Зеленский предупредил, что ждет Трампа в случае ослабления санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру США Дональду Трампу не следует смягчать санкции против России. Ведь в таком случае российский диктатор Владимир Путин сочтет Трампа слабым и сделает следующий шаг.

Об этом сообщает Le Figaro.

Зеленский сказал, что Трамп пытался установить хорошие дипломатические отношения с Россией. Однако, по словам украинского лидера, с таким человеком как Путин этот метод не работает. Также не сработает и предложение об смягчении санкций в обмен на уступки со стороны президента России.

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"Путин – не тот человек, который может быть благодарен. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он – слабый президент, и поэтому может перейти к следующему шагу", – выразил мнение украинский лидер.

Он также добавил, что Путин живет под давлением 24 часа в сутки, и что у России нет оппозиции – ни в Кремле, ни за его пределами.

"В течение 25 лет его целью было сохранение и укрепление своей власти. Он сделал это, убивая своих противников. Но также разделяя Европу, США и европейцев между собой. Потому что он не может сразиться со всеми. Он проиграет. А если он проиграет, то потеряет и свою власть, свой Кремль", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне Трамп заявил, что США рассматривают возможность отмены части санкций против России в обмен на перемирие в Черном море.

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