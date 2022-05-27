Зеленский предупредил мир о катастрофическом росте цен, который станет очевидным уже в июле

Зеленский предупредил мир о катастрофическом росте цен, который станет очевидным уже в июле

Президент Украины Владимир Зеленский Через заявил, что из-за развязанной Россией войны миру грозит катастрофический рост цен на продовольствие. Уже в июле 2022 станет очевидно, что катастрофа приближается.

Глава государства напомнил, что сегодня Россия перекрыла доступ к портам в Черном море и оккупировала украинское побережье Азовского моря, что привело к закрытию традиционных маршрутов торговли.

Об этом Зеленский сказал в обращении к политикам и народу Индонезии 27 мая.

Он уточнил, что в настоящее время 22 млн. тонн зерновых расположены в хранилищах, и Украина не может направить их на мировой рынок, где они необходимы.

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"Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и прочее продовольствие могут катастрофически вырасти. И уже правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения о закрытии экспорта той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста", – подчеркнул президент.

По его словам, уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая, станет очевидно, что катастрофа действительно приближается.

"Посмотрите на цены прямо в магазинах сейчас, их рост – это предвестник того, что обязательно ударит по людям, если ничего не изменится. Это предвесник нищеты для бедных и обнищания среднего класса", – заметил Зеленский.

"Только представьте себе, каким политическим хаосом это может закончиться в некоторых регионах. И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная Россией, влияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много", – добавил глава государства.

Напомним, власти Китая призвали обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна. Для этого КНР предлагает в кратчайшие сроки создать "зеленый коридор".

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