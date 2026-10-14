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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский предупредил о "большой ошибке Маска", которая будет стоить многих жизней украинцев

Владимир Зеленский заявил, что ошибка Илона Маска приведет к многочисленным потерям украинцев.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский раскритиковал решение Маска по Starlink и попросил срочно его пересмотреть

Зеленский раскритиковал решение Маска по Starlink и попросил срочно его пересмотреть / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой возобновить работу терминалов Starlink для украинских военных.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

По его мнению, решение Маска ограничить скорость работы терминалов для Сил обороны является большой ошибкой.

«Это большое заблуждение. Она приведет к многочисленным человеческим потерям. Поэтому мое послание Илону Маску состоит в том, что я очень надеюсь, что это только заблуждение. Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, я не знаю. Но мы просим возобновить его работу. И я думаю, что это будет честно и по-партнерски», — сказал он.

Напомним, 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink, распространяющихся на «военный пакет» услуг StarShield. Сергей Стерненко сообщил, что связь начала исчезать на терминалах во время движения на большой скорости, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

В Кремле радостно отреагировали на ограничение Starlink в Украине.

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