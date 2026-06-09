Зеленский предупредил о ловушке прекращения огня: какой главный риск

Владимир Зеленский / © Фото из открытых источников

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Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно происходить только при международном мониторинге. Без внешнего контроля Россия может использовать паузу для продвижения своих войск вперед.

Об этом заявил украинский лидер во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам Зеленского, Украина хорошо понимает, как может действовать Россия при прекращении огня без четких гарантий контроля.

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"Если не будет у нас гарантов мониторинга прекращения огня, Россия будет пользоваться тем, что тыловая зона уже не тыловая зона, потому что есть прекращение огня, и подойдут на 20 километров", - заявил президент.

Он отметил, что на отдельных участках фронта такой сценарий может создать серьезные риски для Украины.

Именно поэтому, по словам Зеленского, Киев настаивает, что режим прекращения огня не может вводиться без международных гарантов и мониторинговых миссий.

"Заводите свои мониторинговые миссии и контролируйте реальное прекращение огня. Мы очень благодарны за такую готовность", - добавил президент.

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Зеленский отметил, что наличие гарантов контроля должно быть одним из ключевых пунктов любого прекращения огня.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что нынешнее лето может решить очень многое. В частности, речь идет о предстоящих саммитах на уровне ЕС, G7 и НАТО.

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